sonyazhytkova .27 августа, 2024 8

ABC оприлюднила новий трейлер медичної драми напередодні прем'єри 26 вересня.

У новому ролику також дебютує запрошена зірка Шанія Твейн, яка танцює на паркеті разом із Дон Джонсоном. Як і в інших серіалах Раяна Мерфі, деталі сюжету тримаються в секреті. Однак із назви "Доктор Одіссей" зрозуміло, що це медична драма, дія якої розгортається на борту круїзного лайнера, що підтверджується новим трейлером.

"Докторе, ваша місія – врятувати всіх", – каже Дон Джонсон героєві Джошуа Джексона, перш ніж той розпочне серцево-легеневу реанімацію на борту.



Тим часом персонажі Філліпи Суу і Шона Тіла надають допомогу головному лікарю. Імена персонажів Джонсона, Суу і Тіла поки що залишаються в секреті.

Серіал "Доктор Одіссей" створено та спродюсовано Раяном Мерфі, Джошуа Джексоном, Дон Джонсоном, Джоном Робіном Бейтцом і Джо Бейкеном. Режисер і виконавчий продюсер – Париж Барклей.

Джерело: Deadline