ABC оприлюднила новий трейлер медичної драми напередодні прем'єри 26 вересня.
У новому ролику також дебютує запрошена зірка Шанія Твейн, яка танцює на паркеті разом із Дон Джонсоном. Як і в інших серіалах Раяна Мерфі, деталі сюжету тримаються в секреті. Однак із назви "Доктор Одіссей" зрозуміло, що це медична драма, дія якої розгортається на борту круїзного лайнера, що підтверджується новим трейлером.
"Докторе, ваша місія – врятувати всіх", – каже Дон Джонсон героєві Джошуа Джексона, перш ніж той розпочне серцево-легеневу реанімацію на борту.
Тим часом персонажі Філліпи Суу і Шона Тіла надають допомогу головному лікарю. Імена персонажів Джонсона, Суу і Тіла поки що залишаються в секреті.
Серіал "Доктор Одіссей" створено та спродюсовано Раяном Мерфі, Джошуа Джексоном, Дон Джонсоном, Джоном Робіном Бейтцом і Джо Бейкеном. Режисер і виконавчий продюсер – Париж Барклей.
Джерело: Deadline