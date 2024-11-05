sonyazhytkova .5 ноября, 2024 13

Зірковий склад разом з режисерами Еддом Бенда та Стівеном Хелстадом у новій стрічці відкриває незвичну історію про матір з середнього заходу, яка виявляє людський палець у своїй порції чилі з фаст-фуду та вирішує шантажувати власників ресторану.

У головних ролях — Джуді Грір, Шон Астін, Брайан Кренстон та Джон Гудман, а сценарій написав Стівен Хелстад.

У стрічці також зіграють актори Сара Герман та Пол Стенко, а зйомки розпочнуться наступної весни.

Сюжет "Chili Finger" фокусується на матері, яка нещодавно залишилася без дітей (Грір). Знайшовши людський палець у чилі, вона вирішує шантажувати ресторан, що, в результаті, вносить хаос у її життя. Деталі персонажів Астіна, Кренстона та Гудмана поки що тримаються в таємниці.

"Ми не могли б уявити кращий акторський склад для реалізації нашої кумедної чорної комедії на великому екрані", — зазначили спільні режисери Едд Бенда та Стівен Хелстад. "Ми вдячні за можливість представити захоплюючу частину життя середнього заходу світовій аудиторії", — додали вони.

Які наслідки матиме ця знахідка для героїні та самого ресторану? Досить незвичайна історія обіцяє приголомшливі повороти подій, які не залишать глядачів байдужими.

Джерело: Нollywoodreporter