Анастасия Лях .8 июля, 2020 3

Актер ведет переговоры со студией Disney на счет участия в новой экранизации «Питера Пэна», пишет Variety.

Как мы уже писали, новая адаптация основывается на повести Дж. М. Барри «Питер и Венди». Невзрослеющий и умеющий летать мальчик из волшебной Нетландии Питер Пэн знакомится в Лондоне с обычной девочкой Венди, и вместе они оправляются в Нетландию, чтобы сразиться со злодеем капитаном Крюком.

Если переговоры увенчаются успехом, то Джуд Лоу сыграет Крюка. В режиссерском кресле находится Дэвид Лоури, снявший фэнтези «Дракон Пита», а также фильмы «История призрака» и «Старик с пистолетом».