Анастасия Лях .28 ноября, 2020 5

Во время коронавирусной пандемии одним из самых просматриваемых фильмов в Сети стал триллер Стивена Содерберга «Заражение», вышедший в 2011 году.

На днях исполнитель одной из главных ролей Джуд Лоу рассказал, что производство картины консультировали ученые-эпидемиологи , и они говорили, что подобное непременно случится в реальной жизни, причем в ближайшем будущем.

По словам актера, тогда, почти десять лет назад, ученые, присутствующие на съемочной площадке и постоянно консультирующие Содерберга, описали потенциальную общемировую эпидемию в мельчайших подробностях, и теперь все выглядит именно так, как они тогда рассказали.

Напомним, «Заражение» повествует о смертоносном вирусе, пришедшем из Китая и мгновенно распространившемся по всей планете. В картине помимо Лоу снялись Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Мэтт Дэймон, Марион Котийяр, Брайан Крэнстон и другие.