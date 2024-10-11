sonyazhytkova .11 октября, 2024 9

Компанія Vertical презентувала новий трейлер фільму "The Order". Режисером виступив Джастін Курзель, а сценарій написав Зак Бейлін, номінант на премію "Оскар" за роботу над "Королем Річардом".

Події трилера розгортаються у 1980-х роках на Тихоокеанському північному заході США. Джуд Лоу грає роль агента ФБР Террі Хаска, який переконаний, що серія зухвалих пограбувань банків та інкасаторських автомобілів є справою рук угруповання білих супремасистів, очолюваного Бобом Меттьюзом (Ніколас Голт). Банда планує використати здобуті кошти для фінансування масштабних терористичних атак проти уряду США.

У фільмі також знімаються Тайє Шерідан, Джурні Смоллетт, Алісон Олівер, Одеса Янг, Себастіан Піготт, Джордж Тчортов, Віктор Слезак та Марк Марон. Історія кінокартини заснована на реальних подіях, описаних у книзі "Тихе братство" (1989) авторства Кевіна Флінна та Гарі Герхардта, і кульмінує кривавою сутичкою між агентами ФБР та групою, відомою як "Орден".

Цікаво, що під час зйомок у Венеції Джуд Лоу та Ніколас Голт свідомо уникали спілкування один з одним протягом перших чотирьох тижнів, щоб створити природну дистанцію між їхніми персонажами. Окрім того, режисер дав Лоу завдання непомітно слідкувати за Голтом цілий день, не попереджаючи його про це.

Прем'єра "The Order" запланована на 6 грудня.

Джерело: Deadline