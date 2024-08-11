sonyazhytkova .11 августа, 2024 4

На заході Disney’s D23 презентували дебютний трейлер майбутнього телешоу від Lucasfilm для Disney+, "Зоряні війни: Кістяк Команди".

Джуд Лоу, який з’явився на сцені, підкреслив, що новий серіал викликає асоціації з дитячими фантазіями 1980-х років, такими як "The Goonies". Він зазначив, що його любов до "Зоряних війн" почалася ще в дитинстві, і тепер серіал розповідає історію з перспективи дітей.

Прем’єра двох перших епізодів "Кістяк команди" відбудеться 3 грудня на Disney+.

Трейлер демонструє дітей, які досліджують космічну академію, знаходять таємний тунель у лісі і спускаються до нього, де натрапляють на космічний корабель. Вони подорожують через гіперпростір, стикаються з величезними монстрами та використовують турелі.

Серіал "Зоряні війни: Кістяк Команди", який виконавчо продюсує Джон Уоттс, розгортається в тій же часовій лінії, що і "Мандалорець" та "Книга Боби Фета". Історія слідкує за групою дітей близько 10 років, які загубилися у всесвіті "Зоряних війн", як зазначив Уоттс на Star Wars Celebration 2022. Незважаючи на те, що головними героями є діти, серіал не призначений виключно для молодшої аудиторії.



Сценаристом проєкту є Крістофер Форд, а Джон Фавро і Дейв Філоні виконують роль виконавчих продюсерів.

Джерело: Deadline