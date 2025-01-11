sonyazhytkova .11 января, 2025 2

Актор офіційно оголосив, що втілить образ молодого Володимира Путіна, диктатора, що тільки починає свій шлях до влади, в політичному трилері "Чарівник Кремля" режисера Олів’є Ассаяса.



Сюжет фільму, заснований на бестселері Джуліано да Емполі, переносить нас у початок 90-х років, коли, після розпаду СРСР, молодий телевізійний продюсер та колишній художник Вадим Баранов несподівано стає іміджмейкером Володимира Путіна, допомагаючи йому прокласти шлях до влади.

Анонс екранізації відбувся на Каннському кінофестивалі 2024 року. Джуд Лоу, який виконає головну роль, поділився своїми переживаннями щодо майбутньої ролі, визнавши, що процес підготовки до неї ще не розпочався повною мірою. Актор зазначив, що виконання ролі такої суперечливої постаті вимагає великої відповідальності, адже він відчуває, як важливим є проєкт, в якому йому належить взяти участь.

Режисер Олів’є Ассаяс, відомий своєю перемогою на Каннському кінофестивалі за фільм "Персональний покупець", знову вразить глядачів своїм унікальним кінематографічним баченням у "Чарівнику Кремля". Крім Джуда Лоу, у картині зіграють Пол Дано, що виконає роль Вадима Баранова, а також Алісія Вікандер, Зак Галіфіанакіс та Том Старрідж.

Дата початку зйомок і релізу поки що залишається невідомою, але зважаючи на зірковий склад і гостроту теми, фільм обов'язково приверне увагу на міжнародних кінофестивалях та серед глядачів.

Однак, варто зазначити, що через політичну чутливість теми та критику керівництва Росії, картина навряд чи побачить світ на території цієї країни. У контексті війни в Україні, фільм лише набуватиме ще більшої актуальності і стане об'єктом гарячих обговорень у світовому кінематографічному середовищі.

Але є одне питання, яке не дає спокою: чи готові ми до такого потужного кінематографічного споглядання сучасної політики?

Джерело: Мovieweb