sonyazhytkova .10 апреля, 2024 1

Після того, як отримала номінацію на "Золотий глобус" за виступ у фільмі Тода Хейнса "Травень, грудень", акторка отримала головну роль поруч з Мак-Евом у новому кіношедеврі від StudioCanal і The Picture Company.

"Контроль" розповідає про проблемного доктора Конвея (Мак-Евой), який прокидається одного ранку під звук загадкового голосу у своїй голові. Його реальність тепер під сумнівом, і голос ставить перед ним ряд ескалаційних вимог, які йому потрібно виконати, або ж розгорнуться руйнівні наслідки. Хоча конкретні деталі ще не розкриті, за чутками Мур грає ключового персонажа, з яким доктор повинен боротися. Зйомки почнуться цього місяця під керівництвом Роберта Швентке.

Фільм буде створений за участю партнерів The Picture Company - Ендрю Рона та Алекса Гейнемана - в рамках їх довгострокової співпраці з Studiocanal. Це вже п'ятий проєкт, який об'єднає ці компанії в Берліні разом з Studio Babelsberg.

У драмі "Травень, грудень" на Netflix, Мур зобразила Грейсі, чий скандальний зв'язок з Джо розпочався, коли йому було лише 13 років, а їй - 36. Тепер ця історія знову на слуху, коли вона зустрічає актрису, що грає її роль у фільмі. Далі, акторка з'явиться у ролі графині Бекінгему у міні-серіалі Starz "Мері і Джордж". Також у трилері "Echo Valley" на Apple поруч з Сідні Свіні і Домналлом Глісоном. І незабаром Мур зіграє в "Кімнаті поруч", першому англомовному фільмі Педро Альмодовара разом з Тільдою Свінтон.

Джерело: Deadline