sonyazhytkova .28 ноября, 2023 4

Актриса Джуліанн Мур та режисер Тодд Хейнс поділилися своїми враженнями від творчої співпраці, наголошуючи, що ця взаємодія - не просто спільна робота, а справжнє поглиблене дослідження ідей і тем, яке охоплює всі аспекти їх творчих життів.

Актриса Джуліанн Мур та режисер Тодд Хейнс пригадують свої творчі стосунки в інтерв'ю для сайту MovieWeb перед виходом фільму "Травень, грудень".

У цей святковий період вони готують неперевершений подарунок для своїх прихильників, який залишиться в пам'яті на тривалий час. Протягом років Мур та Хейнс активно співпрацювали над численними проектами, такими як "Безпечно", "Далеко від раю" та "Я не тут". Після шести років, пройдених з моменту їхнього останнього спільного виступу на великому екрані у фільмі "Вражаючі" (2017), цей творчий дует повертається з новим шедевром - "Травень, грудень" від Netflix. У винятковому інтерв'ю для MovieWeb, Джуліанн Мур розкрила свої особисті роздуми щодо того, що робить їхню творчу співпрацю настільки успішною:

"Хейнс завжди розглядає контекст і питання ідентичності, розмірковуючи: "Хто ми насправді? Чи ми відображаємо те, ким вважаємо себе? Як саме ми це виражаємо та в якому соціокультурному середовищі?" Ці ключові теми пронизують усю суть його фільмів і відображаються в нашому щоденному житті. Вивчати це - справжня захоплива подорож.

Моя довіра до нього ґрунтується на його глибокому розумінні. Я вірю в його зацікавленість конкретними темами. Він не лише часто пише сценарії особисто, але і, обираючи проекти, які не є його власноручними творіннями, виявляє великий вибірковий підхід. Є щось в таких проектах, що привертає його увагу, і завжди це є глибоко людським, захоплюючим, провокативним та цікавим".

Джерело: Мovieweb