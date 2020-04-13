Как сообщает Deadline, актер Джесси Айзенберг из «Зомбиленда» и «Иллюзии обмана» готовит режиссерский дебют. Это будет драмеди под названием «When You Finish Saving the World» («Когда ты закончишь спасать мир»).
В основу картины ляжет предстоящий подкаст Айзенберга, который актер намерен выпустить до конца этого года. Главными героями станут мать и сын, чьи отношения будут раскрываться различными гранями в течение тридцати лет.
Джулианна Мур сыграет мать, а звезда сериала «Очень странные дела» и
Фильм огонь,
в HD качестве,
я тут ==>> bit.ly/Okino4K
смотрел, что и вам рекомендую