Анастасия Лях .13 апреля, 2020 4

Как сообщает Deadline, актер Джесси Айзенберг из «Зомбиленда» и «Иллюзии обмана» готовит режиссерский дебют. Это будет драмеди под названием «When You Finish Saving the World» («Когда ты закончишь спасать мир»).

В основу картины ляжет предстоящий подкаст Айзенберга, который актер намерен выпустить до конца этого года. Главными героями станут мать и сын, чьи отношения будут раскрываться различными гранями в течение тридцати лет.