22 февраля, 2024

Актриса приєднується до хоррор фільму "Коза" в ролі жіночого лідера разом з Марлоном Уейнсом та Тайріком Вітерсом. Режисерське крісло займає Джастін Тіппінг.

Сценарій кінострічки, який інспірований "Чорною папкою" від Зака Ейкерса та Скіпа Бронкі, розповідає історію молодого талановитого спортсмена, який отримує запрошення приєднатися до тренувального процесу разом з відомою зіркою команди, що готується до завершення кар'єри. Виробництвом фільму займаються Джордан Піл, Він Розенфельд, Іан Купер та Джамал Вотсон, а виконавчими продюсерами є Девід Керн та Кейт О. За проєктом у студії стежатимуть віце-президент з розвитку виробництва Сара Скотт та директор з розвитку Тоні Дукрет.

Відома завдяки своїй книзі "Down the Drain", Фокс здобула визнання після ролі поруч з Адамом Сандлером у трилері "Uncut Gems" від братів Сафді. Вона продовжила цей успіх ролями у фільмі Стівена Содерберга "No Sudden Move" та повернеться до Содерберга для його майбутньої стрічки "Presence", яку "Neon" придбала незабаром після прем'єри на Санденському кінофестивалі. Фокс також проводить свою власну модну конкурсну програму "OMG Fashun", прем'єра якої відбудеться 6 травня на каналі "E!".

Джерело: Deadline