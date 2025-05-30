sonyazhytkova .30 мая, 2025 9

Платформа Netflix готує новий драматичний серіал "The Altruists", який розповість захопливу історію злету та краху криптобіржі FTX, а також скандального дуету, що стояв за нею — Сема Бенкмана-Фріда та його дівчини, Каролін Еллісон.

У центрі історії — Джулія Гарнер, зірка "Озарка" та майбутнього перезапуску "Фантастичної четвірки", а також Ентоні Бойл ("Дім Ґіннеса", "Нічого не кажи"). Вони перевтіляться в Сема Бенкмана-Фріда та Каролін Еллісон — блискучих, амбітних і, здавалося б, одержимих ідеєю врятувати світ за допомогою криптовалюти. Та їхня романтична й фінансова авантюра обернулася грандіозною катастрофою: зникли $8 мільярдів, довіра інвесторів — також.

Над сценарієм працює оскароносний Ґрем Мур ("Гра в імітацію"), який уміє майстерно поєднувати інтелектуальну драму з емоційною напругою. У тандемі з ним — Жаклін Гойт ("Підземна залізниця", "Дієтленд"), яка добре знається на складних жіночих образах і глибоких психологічних портретах. Разом вони створюють історію, що обіцяє стати справжньою гучною сенсацією стримінгу.

Проєкт описують як історію кохання покоління Z — пристрасну, божевільну й небезпечну, на кшталт Бонні та Клайда. І здається, ця пара змусить глядачів і захоплюватися, і здригатися водночас…

Джерело: Deadline