sonyazhytkova .25 апреля, 2024 6

Режисером стрічки є Зак Креггер, відомий своєю роботою над хоррор фільмом "Варвар" від New Regency у 2022 році.

"Варвар", що вийшов під егідою 20th Century Studios, здобув перше місце за рейтингом Rotten Tomatoes з 93%. Касові збори стрічки перевищили бюджет виробництва в $4.5 мільйона в 10 разів, склавши понад $45 мільйонів по всьому світу.

Джулія Гарнер тричі отримала премію "Еммі" у номінації "Найкраща актриса другого плану" за свою роль у серіалі Netflix "Озарк". Вона зараз знаходиться на зйомках фільму "Wolf Man" разом з Крістофером Абботтом. Також, акторка зіграє у майбутньому психологічному трилері "Квартира 7А" від Paramount.

Нещодавно з'явилася інформація, що Гарнер приєднується до акторського складу фільму "Фантастична четвірка" від Marvel Studios у ролі іконічного коміксного персонажа Срібний Лижник, разом з Педро Паскалем, Ванессою Кірбі, Джозефом Квінном і Ебоном Мос-Бакрахом.

Серед інших робіт актриси варто відзначити її участь у фільмах "Асистент", "Королівському готелі", "Бабуся", "One Percent More Humid", "Помідорчик", "Ми те, що ми їмо", "Електричних дітях", "Марта Марсі Може Марлін" та "Гріх міста: Дама, за якою варто вбивати". Щодо серіалів, її можна було побачити у "Інвентаризації Анни" від Netflix, де вона грала роль німецької спадкоємиці Анни Дельві, а також у "Сучасному коханні", "Маніаку", "Брудному Джоні" та "Американцях".

Зак Креггер також виступить продюсером фільму "Зброя" разом зі своєю командою продюсерів "Варвара" - Роя Лі з Vertigo і Дж.Д. Ліфшиц і Рафаель Маргулес з BoulderLight Pictures. Також продюсером є Мірі Юн з Vertigo.

Джерело: Deadline