Анастасия Лях .8 апреля, 2020 10

Как пишет Collider, третий фильм фэнтезийно-приключенческой франшизы «Джуманджи» уже находится в разработке. Над триквелом работает режиссер первых двух частей Джейк Кэздан.

По словам Кэздана, он успел обсудить продолжение со студийными боссами еще до эпидемии коронавируса. Потом, естественно, процесс застопорился из-за карантина. Однако можно считать, что зеленый свет третьему фильму уже дан. Правда, как отметил сценарист и постановщик франшизы, новый сюжет он пока что не придумал.

Напомним, «Джуманджи: Зов джунглей», являющийся перезагрузкой ленты 1995 года с участием Робина Уильямса, вышел на экраны в 2017 году. Фильм собрал хорошую кассу и получил положительные отзывы. Главные роли в нем исполнили Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Карен Гиллан и Кевин Харт.