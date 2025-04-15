sonyazhytkova .15 апреля, 2025 4

Анна Лоре приєдналася до акторського складу сиквелу горору "Чорний телефон 2", режисером якого знову виступить Скотт Дерріксон. Фільм вийде на великі екрани 17 жовтня і, за обіцянками творців, має стати ще моторошнішим за першу частину.

Разом із Лоре у фільмі знову з’являться зірки оригіналу: Ітан Гоук, Мейсон Темз, Мадлен Макґроу, Джеремі Девіс та Мігель Мора. До них долучилися Деміан Бічір і Аріанна Рівас. Сценарій сиквелу написали Роберт Керґілл і Скотт Дерріксон. Виконавчим продюсером став Джо Гілл, автор однойменного оповідання, на якому й базується фільм.

Перший "Чорний телефон", що зібрав понад 161 мільйон доларів у світовому прокаті, розповідав історію хлопчика, який після викрадення починає отримувати дзвінки на відключений телефон — від попередніх жертв свого мучителя. Роль убивці-перевертня зіграв Ітан Гоук, і ця поява стала однією з наймоторошніших у його кар’єрі.

Анна Лоре, яку глядачі знають за ролями у серіалах "Лицарі Ґотема" і "Всеамериканський", а також за участю у "Фатальному патрулі" і "Вони/Їх", невдовзі з’явиться ще й у новій частині легендарної горор фрнашизи "Пункт призначення" — "Пункт призначення: Родове прокляття", прем’єра якого відбудеться 16 травня.

Джерело: Deadline