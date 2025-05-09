sonyazhytkova .9 мая, 2025 3

Студія New Line Cinema презентувала офіційний трейлер останнього фільму культової франшизи "Закляття" — дев’ятої стрічки у всесвіті, що вже понад десятиліття наводить жах на глядачів по всьому світу.

Цього разу паранормальні дослідники Ед та Лоррейн Воррени (Патрік Вілсон та Віра Фарміґа) знову беруться за старе, аби розслідувати свою фінальну, найнебезпечнішу справу.

Світова прем'єра стрічки відбудеться 5 вересня. Подробиці сюжету тримають у суворій таємниці, але відомо одне: останній обряд не мине безслідно.

Режисером виступив Майкл Чавес ("Прокляття Ла Йорони", "Закляття 3"), а сценарій створили Ієн Ґолдберґ, Річард Найнг та Девід Леслі Джонсон-МакҐолдрик за історією самого Джеймса Вана — співтворця всесвіту "Закляття".

У стрічці також з'являться Міа Томлінсон та Бен Гарді в ролях Джуді Воррен і її хлопця Тоні Спера, Стів Коултер повернеться як отець Гордон. Серед акторського складу: Ребекка Калдер, Елліот Коуен, Кіла Лорд Кессіді, Бо Ґадсдон, Джон Бротертон та Шеннон Кук.

Останній обряд уже не за горами — і з кожним днем Воррени наближаються до зустрічі з тим, що ховається по той бік. Питання лише одне: хто залишиться живим, щоб завершити цю історію?

Джерело: Deadline