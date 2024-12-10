sonyazhytkova .10 декабря, 2024 13

Також у фільмі зіграє Енна Хардвік ("Lakelands", "The Sixth Commandment"). Режисер Колін МакАйвор ("Zoo") поставив стрічку за власним сценарієм, який він написав разом із дебютанткою Айлінг Коррістін. Зйомки розпочнуться у січні 2025 року в Дубліні та Белфасті.

Сюжет фільму базується на реальних подіях, що сталися в Белфасті в грудні 2004 року. Двоє співробітників банку опиняються втягнутими в грандіозне пограбування на 26,5 мільйона фунтів стерлінгів ($33,8 мільйона), яке вони повинні організувати, щоб врятувати свої родини. Пограбування здійснюється без того, щоб злочинці навіть наблизилися до банку.

Режисер стрічки, Колін МакАйвор, зізнається, що його надихнула не лише сама кримінальна історія, а й людська драма, яка розгорнулася на його рідній землі. Завдяки сильному акторському складу, захоплюючому сценарію та досвідченому режисерові, фільм обіцяє стати справжнім кінематографічним шедевром. Зйомки стартують у січні 2025 року — в річницю подій, що стали основою цієї драматичної історії.

Джрело: Deadline