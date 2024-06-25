sonyazhytkova .25 июня, 2024 6

Актор зазначив, що прем'єра "Шрек 5" очікується у 2025 році. Крім того, він поділився, що спін-офф про Віслюка, також запланований.

Як показали успіхи анімаційних продовжень, таких як "Думками навиворіт 2" та "Кіт у чоботях: Останнє бажання" у 2022 році, відсутність нових частин лише підвищує інтерес глядачів та збільшує касові збори. Ці два фільми зібрали 724,3 мільйони та майже півмільярда доларів відповідно по всьому світу.

Під час прес-туру на підтримку фільму Netflix/Paramount "Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі", Мерфі розповів Collider: "Ми розпочали роботу над 'Шреком 4' чи 'Шреком 5' кілька місяців тому. Я записав перший акт, і ми продовжимо роботу цього року, щоб завершити його. 'Шрек' виходить, а також буде фільм про Віслюка. Ми працюємо над обома проєктами".

DreamWorks Animation та її материнська компанія Universal поки що не коментували цю інформацію. Також невідомо, чи повернуться інші актори, такі як Майк Маєрс та Камерон Діас, до своїх ролей. Нагадаємо, що за "Шрек 2" Маєрс, Мерфі та Діас отримали по 10 мільйонів доларів авансом.

Фільм про Віслюка, з його дотепним гумором, має всі шанси стати хітом: дві частини "Кота у чоботях" разом зібрали 1 мільярд доларів, що підняло загальні касові збори всесвіту "Шрека" до 4 мільярдів доларів за шість фільмів.

Джерело: Deadline