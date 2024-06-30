sonyazhytkova .30 июня, 2024 7

Актор пробачив "удар" з боку свого старого шоу "Saturday Night Live", але все ще його пам'ятає.

В інтерв'ю The New York Times Мерфі пригадав інцидент 1995 року, коли під час сегменту "Weekend Update" Девід Спейд показав фото Мерфі зі словами: "Дивіться, діти, це падаюча зірка. Загадайте бажання".

На той час Мерфі переживав невдачу в прокаті фільму "Вампір у Брукліні".

"Більшість людей, які йдуть з цього шоу, не мають таких неймовірних кар'єр. Це було особисте", - сказав актор. "Це було на кшталт: 'Як ти міг таке сказати? Моя кар'єра? Серйозно? Жарт про мою кар'єру? Це був дешевий удар. І це було, я вважаю, расистським'".

Едді Мерфі був постійним учасником SNL з 1980 до 1984 року і був шокований, що продюсери дозволили такий жарт на адресу свого колишнього колеги.

"Шоу було б закрите, якби я не повернувся, а тепер хтось із касту жартує про мою кар'єру? І я знаю, що він не міг просто так це сказати", - додав Мерфі.

"Жарт має пройти через кілька рівнів схвалення. Тобто продюсери вважали, що це нормально. І з усіх людей, які були на цьому шоу, ви ніколи не чули, щоб хтось жартував про чиюсь кар'єру".

Після цього жарту Спейд і Мерфі поговорили по телефону. Спейд визнав свою провину і в своїй книзі написав, що "отримав свою порцію критики".

У 2019 році зірка "Поліцейського із Беверлі Хіллз" повернувся, щоб вести SNL.

Джерело: Deadline