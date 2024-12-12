sonyazhytkova .12 декабря, 2024 9

До акторського ансамблю майбутньої стрічки, яка торимала назву - "Panic Carefully", також залучена Елізабет Олсен, а режисером та сценаристом виступає Сем Есмеїл.

Фільм обіцяє стати напруженим параноїдальним трилером, навіяним атмосферою "Містера Робота", який свого часу приніс Сему Есмеїлу "Еммі" та "Золотий глобус", а також нагадує класику на кшталт "Мовчання ягнят". Сюжет тримають у суворій таємниці, що лише підігріває інтерес глядачів.

Проєкт викликав справжній ажіотаж серед кіностудій та стрімінгових платформ, і після запеклих торгів права здобула Warner Bros., яка планує випустити стрічку на великих екранах. Зйомки стартують у січні 2024 року в Англії.

Цей фільм також стане другим спільним проєктом Сема Есмеїла та Джулії Робертс після успішного трилера "Залишити світ позаду", прем’єра якого відбулася на Netflix у листопаді 2023 року. Ця картина увійшла до п’ятірки найпопулярніших англомовних фільмів стрімінгового сервісу, зібравши понад 143 мільйони переглядів.

З таким зірковим складом і талановитим режисером "Panic Carefully" має всі шанси стати однією з найбільш обговорюваних прем’єр наступного року.

Джерело: Deadline