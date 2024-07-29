sonyazhytkova .29 июля, 2024 2

Peacock та Sky представили перший трейлер на їхній телесеріал "День Шакала", головні ролі в якому виконують Едді Редмейн, Лашана Лінч та Урсула Корберо.

"День Шакала" дебютує на платформі Peacock та Sky 7 листопада.

Серіал базується на романі Фредеріка Форсайта та екранізації 1973 року від Universal. У центрі сюжету – неперевершений і невловимий найманий вбивця Шакал (Едді Редмейн), який заробляє на життя виконанням замовних вбивств за найвищу плату. Проте після свого останнього вбивства він стикається зі своєю протилежністю – наполегливим офіцером британської розвідки (Лашана Лінч), яка починає переслідувати Шакала у захоплюючій грі кішки-мишки по всій Європі, залишаючи за собою хвилю руйнувань. Нова версія переосмислена як сучасна історія, розгорнута на тлі поточного турбулентного геополітичного ландшафту, і глибше занурюється у багатогранного антигероя.

Творець і сценарист "Top Boy" Ронан Беннетт виступає як шоураннер. Режисером виступив Брайан Кірк, відомий своєю роботою над серіалами "Гра престолів" та "Лютер".

Джерело: Deadline