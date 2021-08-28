Анастасия Лях .28 августа, 2021 0

Как сообщает The Hollywood Reporter, потоковый гигант разрабатывает пока что безымянный комедийный проект, в котором сыграют Эдди Мерфи и Джона Хилл.

Детали сюжета не разглашаются, но создатели описывают историю как изучение современных семейных ценностей сквозь призму конфликта разных поколений и различных культурных традиций.

В режиссерском кресле находится Кенья Бэррис, который был сценаристом недавнего сиквела «Поездки в Америку» с тем же Мерфи в главной роли. Джона Хилл не только значится в актерском составе, но также работает над сценарием.