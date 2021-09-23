Таня Гончаренко .23 сентября, 2021 7

Легендарный комедийный актер Эдди Мерфи подписал контракт с Amazon, в рамках которого, он обязуется сняться в трех фильмах студии и принимать участие в разработке других оригинальных проектов. - сообщает The Wrap

Такое развитие событий вполне объяснимо, после того, как сиквел популярного фильма 90-х "Путешесвие в Америку" вышел под крылом Amazon и стал одним из главных хитов стриминга.

"Эдди - легенда как перед камерой, так и по другую ее сторону. Обладая неоспоримым комедийным и драматическим талантом, он последовательно представляет интересные, оригинальные истории и персонажей зрителям по всему миру. Мы чрезвычайно рады продолжить эту традицию и официально приветствовать Эдди в семье Amazon", - заявила глава Amazon Studios - Дженнифер Салке.

Напомним, что Мерфи вернулся к своей роли в продолжении ещё одного популярного фильма "Полицейский из Беверли-Хиллз", премьера которого запланирована на следующий год.