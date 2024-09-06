sonyazhytkova .6 сентября, 2024 16

Відомий французький актор П’єр Ніне зіграє Едмона Дантеса в новій версії "Графа Монте-Крісто", а популярний український співак і телеведучий озвучить персонажа для українського прокату.

Володимир Дантес поділився своїми враженнями від роботи над дубляжем, зазначивши, що, якщо в дитинстві роман здавався йому зворушливою історією про кохання, то тепер він бачить у ньому справжній трилер про помсту:

"Коли я читав 'Графа Монте-Крісто' в школі, нам казали, що це роман про кохання. Але перечитавши його вже дорослим, я зрозумів, що це історія про помсту. Дантес - складний персонаж, який привертає увагу своєю недоторканістю та стражданнями. П’єр Ніне чудово передає цей образ, а моє завдання - донести його до українських глядачів у дубляжі".

"Граф Монте-Крісто" дебютував у широкому прокаті 5 вересня.