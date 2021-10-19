Таня Гончаренко .19 октября, 2021 8

Оскароносный (за роль в фильме "Пианист") Эдриан Броуди сожалеет, что отказался от роли хоббита во "Властелине колец", когда ему поступало такое предложение. Актер признался в этом в интервью изданию GQ.

"Я в тот момент как-то не сориентировался. Я не знаю, на какую именно роль я был выбран, но это был кто-то из хоббитов. Тогда я занимался поисками чего-то другого" - вспоминает Броуди о предложении сняться в первой части трилогии "Властелин колец: Братство кольца".

Эдриан также вспомнил ситуацию в кинотеатре, когда во время просмотрела "Властелина колец", его бывшая девушка удивилась тому, что он не воспользовался шансом: "Она повернулась ко мне и спросила: "Ты отказался от "Властелина колец"?!" Я помню, что почувствовал себя ужасно глупо".

Но, Броуди, все же, немного рад, что все сложилось именно так. Ведь актер уверен, что будь он частью "Властелина колец", ему бы не предложили сняться в "Кинг Конге". Актер отметил, что "Кинг Конг" стал для него замечательным опытом, и он многому научился, работая в таком крупнобюджетном проекте.