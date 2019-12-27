Анастасия Лях .27 декабря, 2019 9

Как мы уже писали, в марте на съемочной площадке фильма «Сирота Бруклин» режиссера Эдварда Нортона случился пожар.

Во время съемок одной из сцен по неустановленной причине загорелся подвал здания, фигурировавшего в декорациях. В доме на тот момент никого не было, но в результате тушения огня погиб один из пожарных.

Вдова спасателя подала в суд на владельца здания. Так что в этом слушании Нортон выступит не ответчиком, а свидетелем. Как пишет Deadline, он даст показания 20 февраля 2020 года.