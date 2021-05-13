Анастасия Лях .13 мая, 2021 6

Вслед за Дэйвом Батистой в актерский состав продолжения комедийного детектива «Достать ножи» влился Эдвард Нортон, сообщает Deadline.

Роль Нортона не раскрывается. Впрочем, как и роль Батисты и сюжет сиквела в целом. Известно лишь, что частный сыщик Бенуа Блан в исполнении Дэниэла Крэйга возьмется за расследование нового преступления. И вероятно, персонажи Батисты и Нортона окажутся в числе подозреваемых.

Напомним, оригинал режиссера и сценариста Райана Джонсона вышел в 2019 году. Фильм получил очень высокие оценки и от критиков, и от зрителей, и стал большим кассовым хитом, заработав сумму, почти что в восемь раз превзошедшую бюджет.

Сиквел выйдет на стриминге Netflix, но даты релиза пока что нет. Съемки запланированы на лето 2021 в Греции.