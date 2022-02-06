Таня Гончаренко .6 февраля, 2022 1

HBO продлили "Эйфорию" на третий сезон ещё до окончания второго, - сообщает Deadline.

Меж тем рейтинги второго сезона сериала с Зендеей по сравнению с первым увеличились вдвое.

Напомним, "Эйфория" — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном. В центре сюжета — 17-летняя девушка Ру Беннет, которая пытается покончить с наркотической зависимостью, наладить отношения с близкими, а также разобраться с влюблённостью в трансгендерную подругу по имени Джулс.

Первый сезон шоу был отмечен тремя премиями "Эмми" - за оригинальную музыку и тексты песен, современный макияж и за за лучшую женскую роль (Зендая).

Финальный эпизод второго сезона сериала выйдет на HBO 27 февраля 2022 года, о дате премьеры третьего сезона информации пока нет.