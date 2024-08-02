sonyazhytkova .2 августа, 2024 8

Також, до акторського складу приєднається Джеймс Марсден. Сценаристом і режисером виступить БенДевід Грабінскі.

У травні Deadline повідомив, що студія 20th Century отримала права на цей проєкт після напружених торгів. Хоча подробиці сюжету поки що тримаються в таємниці, відомо, що це буде комедійний бойовик про кримінальний світ.

На даний момент Гонсалес знімається у драматичному серіалі Netflix "Проблема трьох тіл", створеному шоуранерами "Гри престолів" Девідом Беніоффом і Д. Б. Вайссом та продюсером "Справжньої крові" Александром Ву. Після прем'єри серіал вже продовжили на два наступні сезони.

Найближчим часом Ейза Гонсалес з'явиться у міні-серіалі "Ла Макина" разом із Гаелем Гарсією Берналем і Дієго Луною. Цей серіал стане першою іспаномовною продукцією на Hulu. У 2025 році вона знову працюватиме з Гаєм Річі у фільмі "В Сірих Тонах" від Lionsgate, де також зніматимуться Джейк Джилленгол і Генрі Кавілл. Прем'єра запланована на січень. Також вона зіграє у фільмі Річі та Apple "Фонтан молодості" разом із Джоном Красінскі та Наталі Портман. Крім того, Гонсалес зніметься у науково-фантастичному фільмі "Прах", режисером якого буде музикант Flying Lotus (Стівен Еллісон), де її партнером стане Аарон Пол.

Джерело: Deadline