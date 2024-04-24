sonyazhytkova .24 апреля, 2024 9

Зірка популярного телешоу "Як уникнути покарання за вбивство", приєднується до Мелісси Фумер, Анни-Софії Робб та Бена Раппапорта.

Драма розповідає історію чотирьох людей із передмістя, що належать до садового клубу - Берді (Фумеро), Аліси (Робб), Бретта (Раппапорт) та Кетрін (Кінг). Вони походять з різних соціальних сфер та опиняються у вирії подій, пов'язаних із вбивством та складнощами, сподіваючись зробити своє повсякденне життя щасливішим. Кетрін, зіграна Кінг, - це нещаслива дружина та мати двох дітей, що також працює ріелтором та активно долучається до діяльності садового товариства. Вона намагається забути про свою самотність за допомогою одного дуже соковитого секрету.

Режисеркою є Меггі Кайлі, яка також виконує функції виконавчого продюсера разом з Дженною Бенс за її Minnesota Logging Co., Біллом Кребсом та Кейсі Кайбер.

Ейжа Наомі Кінг відома роллю Мікаелле Претт у серіалі "Як уникнути покарання за вбивство", де вона грала протягом шести сезонів на ABC. Останнім часом вона виконала головну роль у телешоу "Уроки хімії" на Apple TV+, де її партнерами стали Брі Ларсон і Льюїс Пуллмен. Ця роль принесла їй номінації на нагороди Critics Choice Awards та NAACP Image Awards за кращу актрису другого плану у обмеженому серіалі. Серед інших фільмів з її участю - "Любов Сілві", "24-й" та "Маленька біла брехня".

Джерело: Deadline