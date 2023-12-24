sonyazhytkova .24 декабря, 2023 1

Сім'я МакКалістерів з "Один удома" стала об'єктом уваги федеральних економістів, які провели оцінку їхнього статку на основі нерухомості.

Запитання про багатство МакКалістерів у фільмі "Один удома" обговорюється десятиліттями. Як Пітер і Кейт могли дозволити собі великий будинок, велику кількість подарунків і розкішні канікули? Здається, що економісти мають дуже просту відповідь - у МакКалістерів було багато грошей.

Після років спекуляцій у соціальних мережах, The New York Times вирішив отримати професійну думку від Федеральної резервної системи щодо цієї родини та їхнього здавалося безкінечного багатства. Висновок був такий, що родина, ймовірно, належала до верхнього 1% заробітчан на основі їхньої нерухомості.

Навіть до реального аналізу економістів, факт того, що зовнішні зйомки будинку МакКалістерів відбувалися на Лінкольн Авеню в пригороді Чикаго, Віннетка, вказує на достатньо важливий момент. За даними Realtor.com, цей пригород вважається одним із найбагатших районів країни, надаючи родині хорошу стартову позицію на соціальній лізі.

"Припускаючи, що сім'я МакКалістерів не витрачала більше 30% свого доходу на житло, економісти визначили, що такий будинок міг би бути доступний для сім'ї з доходом в $305,000 у 1990 році (приблизно $665,000 у 2022 році). У середині 2022 року за оцінками Zillow, аналогічний будинок коштував близько $2.4 мільйона. Важливо відзначити, що така нерухомість могла бути доступна для сім'ї з доходом в $730,000, що входить до верхнього 1% домогосподарств Чикаго та його околиць", - розповідає The New York Times.

Джерело: Мovieweb