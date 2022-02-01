Таня Гончаренко .1 февраля, 2022 9

Одноименный автобиографический роман британской журналистки Эми Липтроп "Выгон" ("The Outrun") получит экранизацию. Ею займется режиссер нового фильма с Сандрой Буллок "Непрощенная" Нора Финшелдт, - сообщает The Hollywood Reporter

Главную роль в проекте получила четырехкратная номинантка на премию "Оскар" Сирша Ронан.

Сюжет разворачивается вокруг женщины Роны, которая только что, спустя десять лет, вышла из реабилитационного центра и возвращается на дикие Оркнейские острова Шотландии и на овцеводческую ферму своего детства.

Напомним, книга Липтрот вошла в топ-10 бестселлеров Sunday Times, была переведена на 15 языков и разошлась тиражом более 110 тысяч экземпляров только в Великобритании.

О дате выхода картина пока информации нет.