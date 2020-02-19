Анастасия Лях .19 февраля, 2020 4

Проект, основанный на популярной серии видеоигр в жанре шутер, больше не находится в производстве. В настоящее время разработка приостановлена.

По словам сценариста и постановщика Стефано Соллимы («Сикарио 2»), сценарий адаптации, написанный в соавторстве со Скоттом Силвером («Джокер»), уже готов. Однако компания Activision, владеющая правами на «Call of Duty», ознакомившись с текстом, сочла, что на данный момент не заинтересована в экранизации.