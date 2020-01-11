Анастасия Лях .11 января, 2020 2

На фото: Кадр из видеоигры Uncharted

Постановкой фильма под названием «Неизведанное: Удача Дрейка», основанного на приключенческой серии видеоигр Uncharted, займется режиссер «Венома» и «Зомбиленда» Рубен Флейшер, сообщает Deadline.

Напомним, невезучая экранизация уже сменила нескольких постановщиков. Последним проект покинул Трэвис Найт («Бамблби»), который не смог согласовать рабочий график с актером Томом Холландом, назначенным на главную роль.

Фильм расскажет о молодом искателе приключений Нэйтане Дрейке, который отправляется на поиски сокровищ. Судя по всему, нас ждет экшен-авантюра в духе «Индианы Джонса» и «Лары Крофт».

Помимо Холланда в проекте сыграет Марк Уолберг, который по совместительству выступает сопродюсером. Когда именно Флейшер приступит к съемкам, пока не уточняется.