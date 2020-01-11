Постановкой фильма под названием «Неизведанное: Удача Дрейка», основанного на приключенческой серии видеоигр Uncharted, займется режиссер «Венома» и «Зомбиленда» Рубен Флейшер, сообщает Deadline.
Напомним, невезучая экранизация уже сменила нескольких постановщиков. Последним проект покинул Трэвис Найт («Бамблби»), который не смог согласовать рабочий график с актером Томом Холландом, назначенным на главную роль.
Фильм расскажет о молодом искателе приключений Нэйтане Дрейке, который отправляется на поиски сокровищ. Судя по всему, нас ждет
Помимо Холланда в проекте сыграет Марк Уолберг, который по совместительству выступает сопродюсером. Когда именно Флейшер приступит к съемкам, пока не уточняется.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую