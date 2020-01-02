Анастасия Лях .2 января, 2020 13

Постановщик Трэвис Найт («Бамблби») вынужден был покинуть многострадальный проект студии Sony «Неизведанное: Удача Дрейка», основанный на популярной серии видеоигр Uncharted, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, Uncharted — это приключенческий шутер от третьего лица, поступивший в продажу в 2007 году. Sony предприняла уже с десяток попыток запустить адаптацию в производство, на главную роль назначила звезду «Человека-паука» Тома Холланда, но вот с режиссерами проекту чудовищно не везет.

В разное время от съемок отказались такие постановщики, как Дэн Трахтенберг, Сет Гордон, Шон Леви… Что касается Трэвиса Найта, причиной ухода стало несовпадение съемочных графиков режиссера и актера Холланда. Последний должен сперва сняться в третьей части «Человека-паука» , а Найт не может ждать из-за работы над каким-то другим фильмом.

Релиз «Неизведанного» был намечен на 18 декабря 2020 года, но теперь вряд ли удастся подоспеть к этой дате.