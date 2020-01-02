Постановщик Трэвис Найт («Бамблби») вынужден был покинуть многострадальный проект студии Sony «Неизведанное: Удача Дрейка», основанный на популярной серии видеоигр Uncharted, сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, Uncharted — это приключенческий шутер от третьего лица, поступивший в продажу в 2007 году. Sony предприняла уже с десяток попыток запустить адаптацию в производство, на главную роль назначила звезду
В разное время от съемок отказались такие постановщики, как Дэн Трахтенберг, Сет Гордон, Шон Леви… Что касается Трэвиса Найта, причиной ухода стало несовпадение съемочных графиков режиссера и актера Холланда. Последний должен сперва сняться в третьей части
Релиз «Неизведанного» был намечен на 18 декабря 2020 года, но теперь вряд ли удастся подоспеть к этой дате.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую, кстати рекламы на сайте нету.