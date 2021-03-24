Анастасия Лях .24 марта, 2021 9

На фото: Затанна на страницах комиксов

Создательница «Перспективной девушки» Эмералд Феннелл назначена сценаристкой и постановщицей экранизации дисишного комикса «Затанна», сообщает Deadline.

Напомним, Феннелл дебютировала в прошлом году феминистским трагикомичным триллером «Перспективная девушка» («Девушка, подающая надежды») с Кэри Маллиган в главной роли. В итоге фильм удостоился восторженных рецензий и попал в оскаровскую гонку.

Что касается дисишной супергероини Затанны, она является чародейкой, способной изменять и искривлять реальность. Вместе с Джоном Константином, Болотной тварью и другими входит в состав Темной Лиги справедливости.