Анастасия Лях .24 января, 2020 11

После успеха «Джокера» зеленый свет получила экранизация комикса «Спаун», также подразумевающая взрослый прокатный рейтинг R.

Об этом в Инстаграме написал сам создатель комикса, а также сценарист и режиссер киноадаптации Тодд МакФарлейн. Он отметил, что сможет порадовать фанатов конкретными новостями уже в следующем месяце. И добавил, что «рейтинг R нынче в Голливуде очень сексуален».

МакФарлейн пытался перенести своего супергероя на экран в течение многих лет. Но взрослый рейтинг был камнем преткновения для финансирования проекта.

Напомним, Спаун — это в прошлом агент ЦРУ Эл Симмонс, который умирает от руки своего начальника и попадает в ад, где заключает сделку с демоном в обмен на возможность в последний раз увидеть любимую жену и в итоге становится бессмертным борцом со злом.