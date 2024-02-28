sonyazhytkova .28 февраля, 2024 9

Найновіша екранізація стрімінгового сервісу зібрала 21,2 мільйона переглядів у свій відкритий вихідний, потрапивши в Топ-10 у 92 країнах.

Хоча "Аватар" зайняв перше місце серед серіалів, але у найпопулярнішому титулі тижня його випередив шведський трилер "Безодня", який зібрав 22,3 мільйона переглядів і очолив список неангломовних фільмів.

На другій сходинці серед серіалів розмістився "Один День", який здобув 7,5 мільйона переглядів. Стрімко наближаючись до нього, на третьому місці розташувався шостий сезон популярного реаліті-шоу "Любов – це Сліпота", також зібравши 7,5 мільйона переглядів. У топ-5 серіалів також потрапив "Чи Я Можу Розповісти Тобі Секрет?", що посів четверту позицію із 6,5 мільйонами переглядів, та "Грізельда", закріпившись на п'ятому місці із 3,1 мільйонами переглядів.

У списку англомовних фільмів перше місце зайняв "Моя Помилка" від Тайлера Перрі зі 16 мільйонами переглядів. Слідом за ним розмістилася романтична комедія "Гравці", яка здобула 7,4 мільйона переглядів і посіла друге місце.



У топ-5 також увійшли фільми "Ейнштейн і Бомба", "Міньйони 3" та "Рубі Гіллман, Підлітковий Кракен".

Джерело: Deadline