sonyazhytkova .9 июля, 2024 8

Гра вперше привернула увагу публіки на E3 2012, де гравці взяли на себе роль хакера у міському середовищі, контрольованому всеохоплюючими системами спостереження.

Після презентації гри відразу з'явилися чутки про можливу екранізацію, ще до офіційного виходу гри. Ця ідея стала реальною у 2016 році під час прес-конференції Sony на GamesCon, де було оголошено, що Ubisoft Partners та New Regency працюють над перенесенням історії Айдена Пірса на великий екран.

Режисер фільму Матьє Тюрі поділився новинами в Instagram, виклавши фото з кіношною хлопушкою і підписом "Lights_Camera_Action.exe".

Протягом багатьох років інформації про розвиток стрічки було мало, і лише нещодавно вийшов прес-реліз, який підтвердив, що проєкт нарешті рухається вперед і зйомки заплановані на літо.

У головних ролях зніматимуться Том Блайт, відомий за "Голодними іграми: Балада про співочих пташок та змій" і Софі Вайлд, зірка фільму "Поговори зі мною". Сценарій написала Крісті Леблан, відома за свою роботу над науково-фантастичним фільмом Netflix "Кисень" 2021 року.

Джерело: Мovieweb