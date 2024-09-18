sonyazhytkova .18 сентября, 2024 16

Нас чекає багато цікавих моментів! Зокрема, у стрічці з'явиться басейн без сходів, що неодмінно поверне до життя ностальгійні спогади гравців.

Цього року було оголошено, що кінострічка за мотивами легендарної гри "The Sims" отримала "зелене світло" від розробників Electronic Arts. Проєкт створюється студіями Amazon MGM у співпраці з LuckyChap, компанією, яка стоїть за успіхом фільму Барбі. За режисуру відповідатиме Кейт Геррон, яка працювала над серіалом "Локі". Вона також долучиться до написання сценарію разом із Брайоні Редман.

У розмові з Variety віцепрезидентка EA Кейт Горман розповіла, що фільм буде наповнений сюжетними лініями, які відображають 25-річну історію франшизи. "Ми прагнемо втілити на екрані багато знакових моментів, щоб глядачі пережили ті ж емоції, що й під час гри", - пояснила Горман. "Наша мета - створити справжню атмосферу 'The Sims' і реалізувати найбільш амбітний проєкт у рамках цієї франшизи".

Шанувальники "The Sims" можуть з нетерпінням чекати на появу найбільш впізнаваних елементів всесвіту гри, включаючи знакові і навіть "темні" моменти, а також пасхалки. Серед таких елементів буде культовий басейн без сходів - класичний трюк, що часто використовувався для ізоляції симів під час купання. Крім того, фільм порадує появою "Freezer Bunnies" - популярного символу гри, який регулярно з’являється в різних її частинах.

Ще однією цікавою можливістю, яку Кейт Горман нещодавно обговорила, є створення фільму повністю на мові симів - сімліші. "Це було б весело і, безумовно, ми розглянемо таку ідею", - поділилася Горман.

Джерело: Gamesradar