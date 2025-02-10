sonyazhytkova .10 февраля, 2025 8

На головній спортивній події року, Super Bowl 2025, представили перший трейлер до нового блокбастера "Світ Юрського періоду: Відродження", що обіцяє вивести франшизу на новий рівень та занурити глядачів у незвідані небезпеки.

Дія фільму розгортається через п’ять років після подій "Світ Юрського періоду: Панування" (2022), коли Земля стала непридатною для динозаврів. Ті, що вижили, знайшли притулок у середовищах, де їхні предки колись правили. Три величезні істоти можуть стати ключем до створення важливого медичного препарату.

Скарлетт Йоганссон виконує роль Зори Беннет, експертки з таємних операцій, яка отримує складне завдання. Джонатан Бейлі грає палеонтолога Генрі Луміса, а Магершала Алі – її незамінного помічника Дункана Кінкейда. У фільмі також з’являються Руперт Френд, Мануель Гарсія-Рульфо, Луна Блейз та інші.

Режисером виступає Гарет Едвардс за сценарієм Девіда Кеппа, автора оригінального "Парку Юрського періоду".

Зора та Дункан, об’єднавшись з родиною, що опинилася на острові після нападу водних динозаврів, розкривають зловісну таємницю, приховану від людства десятиліттями. Куди це їх приведе? "Світ Юрського періоду: Відродження" в кінотеатрах з 2 липня.

Джерело: Deadline