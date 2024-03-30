sonyazhytkova .30 марта, 2024 4

Блокбастер з Беном Аффлеком у головній ролі зазнав стрімкого підйому популярності на стрімінговій платформі після новини про початок зйомок сиквелу.

Менш відомий екшн-трилер з участю Бена Аффлека і Джона Бернтала раптово став популярним на Netflix, оскільки фільм "Аудитор" 2016 року вийшов на перше місце в рейтингу "Топ-10" сервісу. Стрічка була додана на платформу минулого тижня і вже в четвер зібрала величезну аудиторію, очоливши перелік найпопулярніших кінокартин. Безперечно, частиною цього успіху стали повідомлення про роботу над довгоочікуваним продовженням "Аудитор 2", яке наразі перебуває на етапі зйомок.

Гевін О'Коннор, який відповідає за режисуру "Аудитора", представляє історію Крістіана Вольфа, бухгалтера-аутиста, що знається на числах і заробляє, маніпулюючи фінансами злочинних та терористичних груп по всьому світу. Під час розслідування Вольф натрапляє на правду про втрати мільйонів доларів, і кількість жертв починає зростати, оскільки виявляється, що Крістіан так само вправний в управлінні вбивствами, як і в обліку. Сценарій до фільму написав Білл Дубук, а режисером виступив сам Гевін О'Коннор. У ролях Бен Аффлек, Анна Кендрик, Дж. К. Сіммонс, Джон Бернтал, Джеффрі Тамбор та Джон Літгоу. Хоча кіно отримало суперечливі оцінки від критиків, воно завоювало вірних шанувальників, які вже давно чекали на сиквел.

Джерело: Мovieweb