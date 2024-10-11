sonyazhytkova .11 октября, 2024 8

Трейлер захоплюючого екшн-фільму "Aftermath". Прем'єра стрічки відбудеться в кінотеатрах та на цифрових платформах вже 1 листопада.

У головних ролях фільму знялися Ділан Спраус (знаменитий за стрічками "Моє прекрасне весілля" та "Великий тато"), Мейсон Гудінг ("Крик"), Меган Стотт ("Пенелопа", "Маленькі вогні скрізь") та Дічен Лачман ("Розподіл"). Режисуру довірено Патріку Ласс'є, який відомий своїми роботами над "Drive Angry" та "My Bloody Valentine".

Події фільму розгортаються на Тобінському мосту у Бостоні, де після потужного вибуху колишній рейнджер армії мусить використати свої навички, щоб врятувати сестру та інших заручників від мстивої групи колишніх військових, очолюваних безумним воєнним злочинцем.

Джерело: Мovieweb