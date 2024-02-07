sonyazhytkova .7 февраля, 2024 11

Цього травня на каналах AMC та AMC+ глядачі побачать дебют Луї і Клодії у Парижі. У анонсі зазначено, що шлях до зла завжди відкритий, тоді як добро вимагає безупинного зусилля.

Під час прес-турне Асоціації критиків телебачення (ТСА) було оголошено, що другий сезон "Інтерв'ю з вампіром" вийде в ефір на каналах AMC та AMC+ за даними Deadline. Повернення шоу відбудеться у неділю, 12 травня.

У презентації ТСА також було розкрито, що Девід Костабіле, відомий за своїми ролями у серіалах "Мільярди", "Вперед, до біди" та "Фармацевти", з'явиться у восьми епізодах другого сезону. Крім того, Роксан Дюран приєдналася до акторського складу, щоб відтворити ключову роль Мадлен, яка має велике значення для подій, що відбуваються у Парижі, які описані у другій половині роману "Інтерв'ю з вампіром" Райс. Баллі Гілл також долучився до проєкту, граючи роль справжнього Рашида.

Джерело: Мovieweb