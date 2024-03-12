sonyazhytkova .12 марта, 2024 8

Після несподіваного камео номінанта на Оскар 2024 року, Бредлі Купера, у спеціальному епізоді минулої неділі, ABC продовжує підтримувати високий темп.

Лана Кондор, Кіган-Майкл Кі, Крі Саммер, Татяна Алі і Каран Соні з'являться у різних епізодах третього сезону як гості або постійні учасники акторського ансамблю серіалу.

Хоча докладні подробиці зустрічі цих акторів з вчителями в Абботт поки не розголошені, глядачам не доведеться довго чекати, щоб побачити їх на екрані. Крі Саммер з'явиться у своєму дебютному епізоді вже середу.

Третій сезон розпочався у лютому з гостинними камео гравців "Філадельфійських Орлів" Джалена Хуртса, Брендона Грема та Джейсона Келсі.

Шоу також приймало гостинні виступи Тараї П. Хенсон, Айо Едебірі, Вінса Стейплза та Леслі Одома молодшого. "Abbott Elementary" розгортається у школі, де переважають учні афроамериканського походження у місті Філадельфія. Серіал створений Квінтою Бронсон, яка також увійшла до акторського складу у ролі Джанін Тігс, оптимістичної вчителки другого класу, яка робить все можливе, щоб збагатити життя своїх учнів.

Також, у телешоу зіграли Тайлер Джеймс Вільямс, Джанель Джеймс, Ліза Енн Уолтер, Кріс Перфетті, Вільям Стенфорд Дейвіс та Шеріл Лі Ральф.

Джерело: Deadline