sonyazhytkova .27 ноября, 2023 10

Ексклюзивний анонс від A24 та Prime Video – довгоочікувана прем'єра нового сезону "Готелю Хезбін" з визначеною датою виходу та захопливим акторським ансамблем.

У відзначення Дня Подяки, Prime Video висловлює свою вдячність прихильникам "Готелю Хезбін", оголошуючи прем'єру першого сезону очікуваного анімаційного музично-комедійного серіалу для дорослих. Починаючи з 19 січня 2024 року, епізоди будуть доступні для стрімінгу ексклюзивно на платформі Prime Video.

"Готель Хезбін" вперше з'явився на YouTube у 2019 році як пілотний епізод від Вів'єн Медрано, відомої як ВівзіПоп. Як аніматор, ілюстратор, творець коміксів і голосова акторка, Медрано походить з сальвадорсько-американської родини. Вона також відома своєю роботою над анімаційним серіалом для дорослих "Helluva Boss". У 2020 році продюсерська компанія A24 придбала права на виробництво з метою створення повноформатного телесеріалу.

За історією "Готелю Хезбін", принцеса пекла Чарлі хоче реабілітувати демонів, щоб зменшити перенаселення. Після річного винищення ангелами, вона відкриває готель, сподіваючись, що гості "виписуються" до небес. Навіть при глузуваннях пекла, її вірний партнер Веджі та Енджел Даст залишаються на її боці. За допомогою потужності "Радіо Демон", її шалена мрія може здійснитися.

У кращих традиціях Бродвею, Prime Video анонсує нових гостей через маркіз на театрі Пантажес в Голлівуді. Оголошення триватиме до 18:00 PT. До зіркового складу серіалу приєднаються бродвейські ветерани: Даррен Крісс, Джеремі Джордан, Дафні Рубін-Вега, Патіна Міллер та Джессіка Воск.

Вони приєднаються до вражаючого складу раніше анонсованих головних акторів, включаючи Еріку Хеннінгсен, Стефані Бітріз, Алекса Брайтмана, Кіта Девіда, Кіміко Гленн, Блейка Романа, Аміра Талая, Крістіана Борла та Джоеля Переса. У серіалі буде представлена оригінальна музика та тексти від артиста з платиновим сертифікатом Сема Хафта та номінованого на "Еммі" - Ендрю Андерберга.

Джерело: Мovieweb