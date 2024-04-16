sonyazhytkova .16 апреля, 2024 6

"The Sympathizer" від режисера Пака Чан-ука, з участю Хоа Шуанде та Дауні-молодшого, вже вийшов, і отримавши відмінні відгуки від критиків та глядачів, став новим успішним проєктом режисера.

У цій комедійно-драматичній серії про шпигунів ми переживаємо пригоди капітана, який походить з Північного В'єтнаму і стає резидентом армії Південного В'єтнаму. Після закінчення війни він вирішує втекти до США і продовжує займатися шпигунством, стежачи за Південним В'єтнамом та повідомляючи про В'єтконга. Однак він починає відчувати внутрішню боротьбу між своїми первісними зобов'язаннями та новим життям.

У серіалі Дауні грає кілька різних антагоністів, включаючи Клода, агента ЦРУ, що приймає капітана під своє крило, Ніко, документаліста у стилі Френсіса Форда Копполи, та Неда Годвіна, конгресмена з південної Каліфорнії, що намагається привернути увагу в'єтнамсько-американських виборців.

Серіал отримав рейтинг "Свіжий" на Rotten Tomatoes 90%, і багато рецензій висловлюють захоплення режисурою Чан-ука. Inverse пише: "Пак Чан-ук керує вражаючим, стильним і захоплюючим семи-серійним адаптованим проєктом для HBO і A24, що є справжнім відкриттям для жанру, про який ви, мабуть, навіть не знали, що він потребує такого удару енергії".

Newsday відзначає серіал як "блискучий, непокійний, розважальний", а RogerEbert.com вважає, що режисура Пака Чан-ука у перших трьох епізодах входить до його найкращих робіт. Першу серію "The Sympathizer" можна дивитися на Max, а решту епізодів будуть показувати щотижня.

Джерело: Gamesradar