sonyazhytkova .18 декабря, 2023 5

Незважаючи на чутки, що існує альтернативна сцена, де Падме допомагає здолати Дарта Вейдера, Наталі підтверджує, що такої сцени не існує.

Подія, яка сталася у фільмі "Зоряні війни: Епізод III - Помста Сіта" (2005), також відома як "сцена високого місця", залишається невідомою для прихильників. Проте, за давніми чутками, Падме (Наталі Портман) взяла участь у допомозі "вбити" свого чоловіка, Анакіна Скайвокера. На запитання щодо цих чуток та їхньої правдивості, Портман відреагувала в інтерв'ю з Vanity Fair:

"О, це дуже круто! Ні, ні, ні...[сміється]. Круто, але ні!"

Після епічного протистояння на планеті Мустафар між Дартом Вейдером/Скайвокером (Хейденом Крістенсеном) і Обі-Ваном Кенобі (Юеном МакГрегором) в "Помсті Сітхів", фінальний акт, приурочений новопризначеному учневі імператора Палпатіна (Іан МакДіармід), завершився трагічно. Анакін, намагаючись здійснити легкий стрибок на пагорб, щоб продовжити свій бій з Обі-Ваном, зазнав поразки. "Це кінець, Анакіне!" попереджує Обі-Ван. "У мене є перевага".

Подальший хід подій вражає: Вейдер втрачає обидві ноги та праву руку, а коли лавовий потік охоплює його внизу пагорба, він згоряє в огні. Ця трагічна доля колишнього джедая розгортається в кадрах, які залишають глядача безмовним.

Незважаючи на те, що "Помста Сітхів" для багатьох вважається кращою частиною всієї саги, Джордж Лукас здається провалив той важливий момент в житті Вейдера, відомого також як "сцена високого місця".

Джерело: Мovieweb