sonyazhytkova .10 января, 2024 10

Лін, який раніше стояв за кермом п'яти частин популярної екшн-франшизи з Віном Дізелем у головній ролі, розповів про своє рішення відмовитися від участі у проєкті.

За словами режисера, він дивиться на цей період з великою теплотою та любов'ю до акторського складу, який став для нього справжньою родиною. У своєму виступі на подкасті Happy Sad Confused із Джошем Хоровіцем, Лін заявив:

"Повертаючись думками у цей час, я відчуваю лише любов до акторського складу. Усі жартують про родину, родину, родину, і саме так я відчуваю. Це непередбачувана справа, але мати можливість пройти через 15-18 років разом із групою людей та разом рости — це дуже особливо.

Студія викликає почуття, тільки довіри. Це дійсно все для мене. Подобається це чи ні, я завжди буду пов'язаний з цією франшизою. Навіть коли мене не було, між 6 та 9 частинами, я завжди був за неї. Тут тільки позитивні емоції.

"Незважаючи на всі драми... мені просто шкода, що це вийшло в публічний доступ. Я б вважав за краще, щоб персонажі висловлювалися від імені франши. Що б там не відбулося, це не повинно бути важливим. Я був там, готовий надавати будь-яку підтримку... Я хочу бути підтримкою. І вважаю, що це дух ситуації, і загалом для мене це дуже важливо".

Джерело: Мovieweb