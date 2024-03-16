sonyazhytkova .16 марта, 2024 6

Зірка "Джуманджі" відкрила, до яких своїх попередніх персонажів вона б хотіла повернутися, зокрема, у Всесвіті Marvel за роль Небули.

Протягом останніх років майбутнє франшизи "Джуманджі" було під сумнівом, основною причиною стало зростаюче навантаження на головних акторів. Проте, Карен Ґіллан висловила бажання брати участь у подальших зйомках. Під час розмови з MovieWeb її запитали, до яких з її попередніх фільмів вона хотіла б повернутися, і здається, що вона готова була б зіграти практично будь-яку свою роль, включаючи Небулу з Всесвіту Marvel.

У своєму останньому фільмі "Сплячі собаки" режисера Адама Купера Карен Ґіллан зіграла разом з Расселом Кроу. Це кримінальний містичний трилер, який відрізняється від її попередніх робіт, таких як "Бульбашка", "Стражі Галактики 3" і фільми "Джуманджі". Під час розмови про можливість повернення до ролей з цих фільмів стає очевидним, що Карен Ґіллан особливо схильна до персонажів, з якими вона може ідентифікуватися, і тими, які мають багато аспектів для дослідження. Вона сказала:

"Мені дійсно хочеться продовжувати зйомки у фільмах 'Джуманджі'. Вони такі веселі, і я дуже захоплююся цим персонажем. Я відчуваю спільність з цим персонажем у тому сенсі, що він відображає мене як нердовану підліткову дівчину, яка опинилася в тілі людини, що займається багатою акційною діяльністю. Так що, я кажу: 'О, це точно я, і мені це дуже подобається'. Щодо Всесвіту Marvel, я, мабуть, дуже прив'язана до цього персонажа. Я завжди знаходжу щось нове з Небулою, і це для мене надзвичайно захоплююче".

Джерело: Мovieweb